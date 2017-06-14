Магазин дешевых аккаунтов социальных сетей, игр, почтовых сервисов, форумов

Если вы искали лучший магазин аккаунтов, то остановитесь! На нашем сайте собраны тысячи аккаунтов социальных сетей, игр, досок объявления, потовых сервисов, сайтов знакомств – у нас есть все, что вам необходимо. Мы ведем сотрудничество с клиентами, желающими купить аккаунты, и с поставщиками, которые хотят продать новые, старые, раскрученные и другие виды профилей. На этой странице вы найдете подробную информацию, которая поможет выбрать аккаунты для любых задач, правильно работать с мультиаккаунтингом, использовать системы автоматизации раскрутки, зарабатывать на продаже профилей. Наш магазин дешевых аккаунтов – это место, где вы сможете заключать выгодные сделки и получать уникальную информацию. Мы подготовили для вас очень интересную информацию и собираемся подробно раскрыть следующие темы:

Зачем покупать готовые аккаунты?

Делая заказ в проверенном магазине аккаунтов, вы гарантированно получаете рабочие профили с историей и без нее, что зависит от требований и предназначения. Покупка аккаунтов – это существенная экономия времени, ведь вам не придется:

создавать огромное количество электронных адресов, искать номера телефонов и новые устройства, требующиеся для регистрации аккаунтов в социальных сетях, на сайтах знакомств или досках объявлений. Многочисленные регистрации с одного IP-адреса и устройств немедленно караются баном, поэтому не стоит забывать о пользе прокси, которые понадобятся для дальнейшей работы;

соблюдать временные интервалы, необходимые для отлежки профилей в социальных сетях;

самостоятельно прокачивать персонажей или танки, нарабатывать опыт, что актуально для онлайн-игр;

самостоятельно контролировать процесс наполнения или прокачки аккаунта.

В базе представлено огромное количество аккаунтов с разным сроком регистрации, полом (мужской/женский), прочими характеристиками. Стоимость аккаунтов в онлайн-магазине доступная, а для оптовых клиентов предусмотрены очень солидные скидки. С их помощью вы сможете:

организовывать эффективные маркетинговые кампании в рамках SMM;

сохранять анонимность в интернете;

проходить быструю авторизацию, используя почту или профиль в социальных сетях;

получать доступ к мобильным, клиентским и браузерным играм, не тратя время на прокачку;

продвигать любые виды бизнеса в социальных сетях, а также на других площадках;

проводить работы, направленные на укрепление имиджа компании;

работать с любыми видами рекламы, что особенно актуально для фрилансеров;

раскручивать группы в социальных сетях;

привлекать новых клиентов, собирать контактные базы;

заниматься email-маркетингом: рекламные рассылки, спам, информационные материалы и другие;

решать стратегические задачи в сфере электронной коммерции, азартных игр, букмекерства, доменных имен, программирования, риэлторского и других видов бизнеса;

формировать целые армии ботов для накрутки, лайков, репостов, комментариев, подписок и т. д.

Это лишь малая часть задач, которые можно решить с помощью покупки аккаунтов. Например, в магазине есть аккаунты «Варфейс», КС ГО, «Эпик Геймс» которые заинтересуют юзеров, желающих сразу включиться в активный игровой процесс, не тратя время на прокачку. Каталог постоянно расширяется, поэтому у нас всегда есть горячие предложения!

Виды и основные особенности готовых аккаунтов

В нашем магазине аккаунтов «Фортнайт», «Старс», Warface, ВК, Instagram вы сможете найти профили, которые соответствуют всем вашим требованиям. В базе собраны миллионы аккаунтов, созданные с соблюдением всех актуальных технологий и правил. От нижеперечисленных характеристик напрямую зависит цена каждой конкретной учетной записи, а также ее рабочий потенциал.

Возраст и тип активации

Условно все аккаунты можно разделить на 3 большие группы, попадание в каждую из которых зависит от возраста:

свежереги (новореги). Вы можете купить аккаунт , который был создан пару дней назад. Он может быть заполненным, но с такого профиля не совершались какие-либо целевые действия. Социальные сети, опросники и прочие площадки не доверяют таким профилям, поэтому риск заморозки или блокировки просто огромный;

Вы можете , который был создан пару дней назад. Он может быть заполненным, но с такого профиля не совершались какие-либо целевые действия. Социальные сети, опросники и прочие площадки не доверяют таким профилям, поэтому риск заморозки или блокировки просто огромный; с отлежкой (выдержанные). Такие аккаунты могут не иметь истории, однако после регистрации с них на протяжении 2-3 недель не совершаются действия. Разнообразные социальные и почтовые сервисы относятся к таким аккаунтам более лояльно, чем к новорегам. В результате чрезмерной активности и несоблюдении лимитов такая учетная запись тоже может быть достаточно быстро забанена;

Такие аккаунты могут не иметь истории, однако после регистрации с них на протяжении 2-3 недель не совершаются действия. Разнообразные социальные и почтовые сервисы относятся к таким аккаунтам более лояльно, чем к новорегам. В результате чрезмерной активности и несоблюдении лимитов такая учетная запись тоже может быть достаточно быстро забанена; с историей. Самая безопасная группа, ведь с аккаунта совершались целевые действия, профиль может быть заполненным, также могут быть в наличии друзья и подписки. Выглядит естественно, получает высокий уровень доверия от ресурсов, с которым он взаимодействует.

Учетные записи могут быть активными и неактивными. В первом случае они привязаны с номеру телефона или электронной почте (зависит от даты создания), во втором случае привязки нет. В нашем магазине аккаунтов «Танки онлайн», «Майнкрафт», «Фортнайт», «Фейсбук» вы можете купить учетные записи разного возраста!

Способ регистрации/получения

Профили могут быть зарегистрированы либо вручную, либо автоматически. Ручная регистрация производится одним или несколькими юзерами, автоматическая – специальными программами.

Другие характеристики

Конечно, возраст и тип аккаунта – это важно, однако при выборе учетной записи необходимо обращать внимание на другие характеристики. Покупая в магазине аккаунты «Инстаграм», «Фейсбук», VK, необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие аватара, друзей и подписчиков, уровень наполненности профиля, регион и пол. При работе с группами нужно отталкиваться от этих же параметров, а также учитывать тематику, ведь после покупки лучше резко не менять вектор деятельности, иначе страница может быть забанена.

В Facebook существует понятие траст – это кредит доверия к конкретному профилю. Аккаунты, возраст которых составляет более 3-лет, имеют высокий траст, менее 2-3 лет – низкий. Этот показатель можно повысить, привязывая профиль к разнообразным сервисам и приложениям, проявляя естественную активность. Негативное влияние на доверие могут оказывать:

слишком активная рассылка спама;

лайки и репосты в обход лимитов;

жалобы, поступающие на профиль;

резкое увеличение рекламного бюджета и темпов его использования. Например, ранее на рекламу вы тратили 1500 руб. в месяц, потом стали тратить 7000 руб. за 3 дня;

смена пароля, тематики группы или данных в профиле (Facebook понижает траст в рамках борьбы с воровством аккаунтов).

Это лишь малая часть причин, которые могут привести к понижению траста или блокировке. У каждого сервиса, социальной сети или досок объявлений есть определенный набор лимитов, правил и алгоритмов, которые направлены на борьбу с неестественными способами накрутки, воровством учетных записей. При работе все это необходимо учитывать. Игровые аккаунты – отдельная история, ведь до покупки нужно сформировать четкие требования: возраст, рейтинг, наличие/отсутствие донатов, игровое время, достижения, тип привязки (почта, телефон) и другие.

Технология мультиаккаунтинга: характеристики, сферы использования, особенности работы

Мультиаккаунтинг – современная технология, которая перевернула мир SMM-маркетинга. В руках опытного специалиста новые и старые учетные записи превращаются в мощную армию ботов, используемых для:

рекламных кампаний;

продвижения и раскрутки групп, частных профилей;

голосований и конкурсов;

массовых подписок;

вирусного маркетинга в социальных сетях;

разных видов рассылок и других задач.

Например, с помощью бот-аккаунтов можно повысить количество лайков и репостов на странице, что привлечет к ней большое количество реальных пользователей. Мультиаккаунтинг подходит для раскрутки любого бизнеса: строительство, фриланс, переводы, продажи, сфера бьюти-индустрии, веб-разработка, азартные игры и другие.

Необходимо помнить о том, что команды, курирующие социальные сети, отлично знакомы с этими методами, поэтому создают антиботы и другие инструменты, направленные на борьбу с искусственной накруткой. Поэтому во время создания сети бот-аккаунтов нужно учитывать ряд советов, которые могут предупредить блокировку:

строгое соблюдение лимитов на лайки, репосты и прочие действия. Лимиты изменяются каждый год, поэтому такие данные нужно постоянно отслеживать;

работа с проверенными прокси-серверами, ведь профили, зарегистрированные с одного устройства и IP, не вызывают доверия. Лучше делать выбор в пользу платных решений, ведь бесплатные прокси не гарантируют хороший результат;

использование проверенных аккаунтов.

Для работы чаще всего применяются инструменты автоматизации – это специальные программы, которые будут выполнять целевые действия без контроля со стороны юзера. К самым популярным программам стоит отнести:

Zengram;

SMMplanner;

Venro.ru;

SocialKit;

BigLike.

Они бывают платными и бесплатными, последние обладают более широким функционалом, отличаются высокой безопасностью и пакетами дополнительных услуг. Подключение к таким сервисам связано с экономией времени, правильной расстановкой приоритетов и разумным распределением рекламного бюджета. Если вы купите аккаунты социальных сетей в нашем магазине, то получите комплексную поддержку во всех вопросах, связанных с рассматриваемой технологией.

Заработок на аккаунтах с компьютера, смартфона, планшета

Прокачка и регистрация аккаунтов в онлайн-играх, социальных сетях, досках объявлений, на сайтах знакомств, в почтовых и других сервисах – это способ, который позволит человеку любого возраста хорошо заработать. Дело в том, что готовые аккаунты нужны всегда и везде, поэтому такой товар будет пользоваться огромным спросом. Поставщик аккаунтов должен ответственно относиться к своей работе, соблюдая следующие правила:

составление точных описаний для каждого аккаунта: возраст, характеристики, способ создания и другие. Приукрашенные и неправдивые описания могут привести к снижению рейтинга поставщика;

продажа аккаунтов должна быть честной. Нельзя продавать один аккаунт несколько раз, ведь такой подход расценивается как мошенничество. Также не рекомендуется заниматься посредничеством;

необходимо использовать прокси-сервера и другие инструменты, в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.

Также рекомендуется правильно оценивать профили. Например, аккаунт ВК без подписчиков, друзей и истории, созданный 2 дня назад, невозможно дорого продать. А вот профиль с историей и хорошей репутацией будет более высоко цениться на онлайн-рынке. Продавать аккаунты можно через профильные биржи, интернет-магазины и форумы. Последний вариант небезопасный, ведь и продавец, и покупатель могут столкнуться с определенными рисками.

Какие аккаунты выгодно раскручивать и создавать для дальнейшей перепродажи?

Работая в этой сфере, вы можете сделать выбор в пользу следующих видов профилей:

игровые;

социальные сети (профили, группы);

мессенджеры;

мобильные игры;

почтовые сервисы;

форумы, блоги и сайты купонов, промокодов;

аккаунты отечественных и зарубежных интернет-магазинов;

профили на досках платных и бесплатных объявлений;

сайты «вопрос-ответ»;

ресурсы, на которых создают отзывы, другие.

Занимаясь продажей, необходимо выбрать хорошую нишу. Аккаунты в социальных сетях, досках бесплатных объявлений или сайтах знакомств – неплохое решение для людей, которые желают быстро заработать. Если вы увлекаетесь геймерством, то стоит обратить внимание на прокачку игровых профилей, которая не требует финансовых вложений. Однако уровень дохода будет зависеть от популярности онлайн-игры, формы ведения деятельности (бустинг-услуги, продажа личных аккаунтов и т. д.).

Игры могут быть браузерными, клиентскими и мобильными, одиночными и многопользовательскими, массовыми и т. д. Существует огромное количество жанров: шутеры, аркады, стратегии, приключения, ролевые и другие. Чем популярнее игра, тем дороже будет стоить прокачанный акк. Поэтому аккаунты «Варфейс» или Brawl Stars продадутся быстрее, чем профили Family Farm или Epic Seven, хотя и на последние можно найти покупателя, но времени придется потратить больше.

Какие аккаунты можно купить?

Представленные в магазине аккаунты игр, социальных сетей, форумов и блогов можно купить по приятной цене. Они являются валидными, поэтому вы сразу же можете использовать их для решения поставленных задач. Все аккаунты имеют разное предназначение (бизнес, получение выгоды или личное использование). Например, аккаунты фриланс-сайтов с рейтингом помогут получить доступ к высокооплачиваемым заказам и тендерам. Профили Burger King дадут возможность приобретать вкусную еду по сниженной цене, а также получать высокие скидки. Рассмотрим другие виды учетных записей, которые пользуются популярностью.

Какие можно купить аккаунты для социальных сетей?

Учетные записи в социальных сетях являются самым популярным товаром, который имеет широкую сферу применения:

накрутка лайков и репостов;

распространение рекламных комментариев и сообщений;

заработок на разных видах рекламы;

заработок на партнерских программах;

раскрутка профилей, которые потом можно выгодно продать;

искусственное увеличение количество друзей и подписчиков в личных учетных записях, а также группах;

мультиаккаунтинг, который чаще всего используют частные агентства, ведущие деятельность в сфере SMM или веб-разработки.

Стоит заметить, что наличие активности на личной странице или в публичной группе вызывает у юзеров определенный уровень доверия, поэтому они лучше воспринимают рекламные сообщения, более активно подписываются и совершают целевые действия (комментарий, переход по ссылке, скачивания и другие). У нас представлен широкий выбор мужских и женских аккаунтов:

Instagram;

«ВКонтакте»;

«Фейсбук»;

«Одноклассники»;

Twitter и других.

Приобретение готовых учетных записей – это существенная экономия как времени, так и финансов. При работе с вышеперечисленными видами социальных сетей необходимо соблюдать установленные лимиты на целевые действия, а также использовать платные, бесплатные или мобильные прокси-сервера. Последние являются самыми надежными, если рассматривать их через призму угрозы блокировки.

Аккаунты сайтов знакомств, форумов, вопросников, блогов и отзовиков

Формирование благоприятного имиджа компании – это важная задача, которая оказывает непосредственное влияние на успешность любого коммерческого проекта. Поэтому многие владельцы бизнеса и маркетологи, несущие ответственность за рекламу, покупают готовые учетные записи, имеющие какую-либо историю, возраст. Такой подход позволяет:

заниматься вирусным маркетингом;

организовывать спам-рассылку;

формировать благоприятное мнение;

проводить массовые рекламные кампании, которые имеют нативный характер. В этом случае вся рекламная информация подается вскользь в форме ненавязчивых советов, поэтому комментарии без проблем проходят модерацию;

привлекать на сайт трафик и клиентов, повышать конверсию;

получать бесплатную рекламу и улучшать позиции компании в поисковых системах. Все дело в том, что комментарии, а также отзывы отлично индексируются.

Люди, приобретающие учетные записи на форумах, отзовиках или сайтах знакомств для личного использования, имеют возможность сохранять анонимность, а также:

получать прибыть за размещенные отзывы;

иметь несколько профилей;

быстро влиться в популярное сообщество, например, «Хабрахабр» или Fnet.

Главный плюс таких товаров заключает в том, что покупателю не нужно тратить время на регистрацию, ведь он может купить готовый профиль с историей или без нее.

Доски бесплатных объявлений

В магазине есть аккаунты бесплатных досок объявлений, которые заинтересуют людей, работающих с рекламой ежедневно. С помощью готовых учетных записей можно продавать и покупать без ограничений, работать со спамом, привлекать на сайт трафик – решать много задач, направленных на повышение прибыли, популяризацию бизнеса. Доступы разные виды аккаунтов:

с бонусами;

с положительным балансом;

с историей;

без истории и другие.

В нашем каталоге представлены учетные записи для досок «Авито», «Юла» и других. С их помощью вы сможете экономить, ведь на многих площадках установлены лимиты на количество бесплатных объявлений. Такой подход поможет создать дополнительный канал, который можно успешно использовать для продвижения, вирусной рекламы или продаж.

Игровые аккаунты

В магазине аккаунтов Games вы можете подобрать учетку для любой игры: мобильные, браузерные, клиентские. Покупка раскрученного игрового аккаунта позволяет пользователю сразу же заниматься геймингом, поэтому он не тратит личное время на прокачку или прохождение сложнейших уровней. Сегодня лидирующие позиции занимают следующие игры:

Warframe в жанре шутера;

Dota 2 в жанре MOBA;

Counter-Strike в жанре шутера;

Brawl Stars в жанре MOBA;

World of Tanks в жанре аркадного танкового симулятора;

ролевая игра Lineage II;

инди-игра Minecraft в жанре песочницы;

компьютерная игра Fortnite в жанре симулятора выживания.

В магазине аккаунтов «Танки онлайн», Minecraft, «Варфейс» можно увидеть разные цены, однако все они формируются в индивидуальном порядке с учетом ряда факторов: донаты, рейтинг, достижения и прочие.

Почтовые сервисы

Учетные записи в почтовых сервисах имеют высокую ценность, ведь с их помощью можно:

заниматься email-маркетингом;

выполнять вирусные рассылки;

проходить авторизацию в приложениях и на сайтах;

работать с мультиаккаунтингом;

регистрировать штучные аккаунты в блогах, на досках объявлений и т. д.

В нашем каталоге представлены профили «Яндекс», «Гугл», Mail.ru, Yahoo и другие.

Как купить аккаунт? Информация для клиентов

В нашем магазине аккаунтов социальных сетей вы также можете купить профили почтовых сервисов, онлайн-игр, форумов и другие. Сделка заключается на условиях абсолютной конфиденциальности:

вы, изучив каталог, выбираете аккаунты, которые необходимы для решения разных задач;

добавьте профили в корзину, после чего обязательно проверьте выбранные позиции;

введите адрес электронной почты, выберите способ оплаты. Настоятельно просим проверять все введенные данные, в случае ошибки при вводе обязательно свяжитесь с технической поддержкой;

выберите способ оплаты. Наш магазин аккаунтов «Авито» , социальных сетей, игр принимает платежи с банковских карт, а также электронные деньги, криптовалюты и другие (полный список отображает в карточке товара);

, социальных сетей, игр принимает платежи с банковских карт, а также электронные деньги, криптовалюты и другие (полный список отображает в карточке товара); произведите оплату любым удобным способом. После оплаты будет выполнена автоматическая выдача заказанных аккаунтов – они будут отправлены на почту, указанную по время регистрации. Вы получите логин, пароль, а также сведения о дате создания профиля.

Обратите внимание на то, что для всех клиентов действует накопительная система дисконта, который также будет рассчитан автоматически:

при покупке 2-9 аккаунтов сумма скидки составляет 2-9% соответственно;

при покупке 10 аккаунтов – 10%, 15 – 12%, 20 – 15%, свыше 30 – 20%.

Сумма заказа отображается в карточке товара, если у вас возникли проблемы, то обязательно обратитесь к онлайн-консультанту (форма размещена в нижнем левом углу сайта). Мы продаем аккаунты, которые прошли строгую проверку, ведем сотрудничество с честными поставщиками, поэтому наши клиенты защищены от различных мошеннических схем!

Как продать аккаунт? Информация для поставщиков

Не знаете, где продать аккаунты? Боитесь небезопасных сделок? Тогда присоединяйтесь к нам, ведь мы приглашаем к сотрудничеству честных и ответственных поставщиков, которые хотят получать солидную прибыль. Мы работаем с крупным оптом и мелкой розницей, выдвигая к поставщикам следующие требования:

наличие хорошего рейтинга и репутации, а также персонального аттестата в системе WebMoney;

желание вести честное сотрудничество.

Магазин принимает лишь качественные аккаунты с подробным описанием, которое должно соответствовать действительности. Если вы желаете продать большое количество аккаунтов, то свяжитесь с нами любым удобным способом: онлайн-консультант, Skype, электронная почта. В сообщении разместите описания товаров и прямые ссылки, мы ответим вам в ближайшее время.

Если вы хотите продать один аккаунт с подписчиками или без них, то необходимо разместить на нашем сайте объявление, указав цену и характеристики. Вы можете воспользоваться нашими услугами для заключения безопасных сделок, стоимость которых составляет 10% от общей суммы заказа. Сотрудничество с нами отличается рядом преимуществ:

быстрый поиск заказчиков;

возможность продавать профили как оптом, как и в розницу;

безопасные сделки;

консультации, которые помогут вам работать еще более эффективно.

Напишите нам прямо сейчас, чтобы начать взаимовыгодное сотрудничество!

От чего зависит цена аккаунтов?

В магазине аккаунтов игр, социальных сетей и почтовых сервисов установлены лояльные цены, которые не ударят по рекламному бюджету. Однако цены формируются в индивидуальном порядке, они зависят от многих факторов, среди которых:

тип учетной записи: игровая, социальная сеть, почтовый сервис, сайт-отзовик или вопросник, интернет-магазин и другие;

фактическая дата регистрации;

пол (мужской/женский);

наличие/отсутствие привязки к номеру телефона, электронной почте или профилю в социальных сетях;

дополнительные возможности и ресурсы, например, бонусы на внутреннем счете, донаты, скидки и другие;

количество подписчиков, друзей, уровень наполненности страницы, что особенно актуально для профилей и групп в социальных сетях.

Сведения обо всех товарах представлены в карточках, общая стоимость заказа рассчитывается автоматически по мере добавления профилей в виртуальную корзину. Обратите внимание на то, что клиент, совершающий оптовую закупку, получает скидку, размер которой для крупных заказав может достигать 50%. Покупайте больше – платите меньше!

Условия доставки и оплаты

Мы являемся владельцем персонального аттестата в WebMoney, поэтому вы можете делать покупки, не боясь мошенничества. Мы дорожим своей репутацией и доверием клиентов, поэтому придерживаемся принципов честного сотрудничества. Делая заказ в магазине аккаунтов, вы самостоятельно выберете способ оплаты:

«Яндекс.Деньги»;

Qiwi;

WebMoney: WMR (рубли), WMZ (доллары), WME (евро);

Visa или MasterCard;

мобильный счет: МТС, «Билайн», «МегаФон»;

платежные системы: Interkassa, SpryPay, иные;

криптовалюты и другие.

Доступно много способов оплаты, после осуществления перевода денежных средств вы сразу получите сведения о купленных учетных записях. Данные в автоматическом режиме будут отправлены на ту электронную почту, которую вы указали при оформлении заказа. Настоятельно рекомендуем сразу же проверить все купленные профили, в случае выявления невалидных аккаунтов или других проблем вы можете сразу же обратиться к нам. Если гарантийный случай будет подтвержден, то мы либо произведем замену товара, либо же вернем вам деньги.

Гарантии и политика конфиденциальности

Наш магазин дешевых аккаунтов помогает совершать выгодные и безопасные покупки. Мы имеем персональный аттестат в платежной системе WebMoney, поэтому клиенты в случае непредвиденных ситуаций могут обжаловать любую сделку. Однако мы являемся честным поставщиком, который имеет безупречную репутацию, о чем свидетельствуют отзывы и мнения наших постоянных заказчиков.

На все виды товаров распространяется гарантия, в случае любых замечаний со стороны покупателя мы незамедлительно проводим проверку и последующую замену приобретенных профилей. Главное требование, из-за которого может быть произведена замена или возврат средств, – невалидный аккаунт, а также профиль, несоответствующий заявленным характеристикам. Логин и пароль, которые придут на электронную почту после заключения сделки, не рекомендуется передавать в руки третьим лицам. До внесения оплаты внимательно проверяйте данные. Если вы столкнулись со сложностями, хотите произвести обмен, нуждаетесь в помощи при оформлении заказа, то напишите или позвоните нам – мы оперативно решим любые проблемы, связанные с товарами!

Преимущества интернет-магазина аккаунтов

Клиенты, которые приобретают у нас учетные записи, возвращаются вновь. Политика конфиденциальности, лояльные цены, гарантия качества – это лишь малая часть наших преимуществ. Мы проводим проверку всех профилей на валидность, траст и другие характеристики, поэтому клиенты получают лишь лучшие аккаунты, которые можно использовать для решения любых задач.

Гарантии

Вы можете купить в магазине аккаунты для популярных социальных сетей, сервисов и разных видов игр – от мобильных до браузерных. На все виды профилей мы даем гарантию качества. Если после получения заказа вы обнаружите, что учетные записи не соответствуют описанию или не являются валидными, то мы оперативно произведем замену. Однако мы тщательно проверяем все товары, поэтому наши клиенты в 99% случаев остаются довольны качеством.

Огромная база

В магазине можно купить аккаунты «Самп», ВК, Fortnite и другие, которые вы будете использовать для личных нужд или бизнеса. В каталоге собраны тысячи валидных профилей, он структурирован, поэтому необходимые товары вы сможете найти за несколько секунд. Наш магазин игровых аккаунтов, а также профилей для социальных сетей и прочих ресурсов, поможет вам решить задачи, связанные с SMM-маркетингом, комплексным продвижением или киберспортом.

Безопасные сделки

В магазине представлены аккаунты почты, социальных сетей, сайтов знакомств, популярных форумов, торговых площадок, разных видов игр. Мы являемся гарантом заключения безопасных сделок, поэтому продавец точно получит свои деньги, а покупатель – аккаунты, которые полностью соответствуют характеристикам, отображенным в описаниях.

Содействие в развитии бизнеса

Продажа аккаунтов – отличное решение для бизнеса, который будет приносить высокий доход человеку любого возраста. Для работы потребуются лишь мощный компьютер, смартфон или ноутбук, свободное время, минимальные финансовые вложения, необходимые для софта и раскрутки, подключение к интернету. В нашем магазине вы можете не только продать или купить аккаунты, но и получить всестороннюю поддержку – от консультаций до оказания помощи в выборе софта для автоматизации процессов.

Доступные цены

В магазине аккаунтов КС, «Браво Старс», «Стим» вы можете делать выгодные покупки, ведь стоимость учетных записей стартует от 3 руб., что зависит от их возраста и дополнительных характеристик. В период проведения акций цена снижается, поэтому клиенты получают возможность недорого купить аккаунты для своего бизнеса или досуга.

Скидки

В магазине аккаунтов №1 действуют очень и очень привлекательные скидки. Клиенты получают дисконт при покупке второго и последующих аккаунтов, размер которого зависит от объема заказа. Обратите внимание на то, что размер прогрессивной скидки составляет 2-20% – это отличное решение для людей, которые приобретают профили оптом для коммерческих целей.

Комфорт

На сайте доступно более 15 способов оплаты, поэтому вы точно сможете подобрать для себя оптимальное решение. Выдача заказа производится автоматически, поэтому данные (логин, пароль, дата создания) будут отправлены на почту клиента. Отправка данных выполняется после получения 100% предоплаты.

Всесторонняя поддержка

Мы оказываем клиентам и поставщикам всестороннее содействие, направленное на развитие бизнеса и упрощение всех рабочих процессов. Мы поможем вам выбрать лучшие и недорогие сервисы для автоматизации продвижения, расскажем об особенностях разных игровых аккаунтов, предоставим сведения о лимитах на действия в социальных сетях. Ответы на любые вопросы вы можете получить сейчас, обратившись к онлайн-консультанту.

График 24/7

С нами сотрудничают клиенты из разных стран, поэтому мы на связи 24 часа в сутки. Купить или продать аккаунты можно в любое время дня и ночи, консультации тоже предоставляются круглосуточно. Вы можете связаться с консультантом, также мы принимаем жалобы, пожелания, общаемся с клиентами в группах: Telegram, «ВКонтакте», YouTube.

Конфиденциальность

В приобретении рассматриваемой группы продукции заинтересованы крупные блогеры, популярные фрилансеры, представители успешного бизнеса, медийные лица, маркетинговые агентства. Каждому нашему клиенту мы можем гарантировать сохранность персональных данных и высокий уровень конфиденциальности.

Выгодные сделки в магазине аккаунтов

Сотрудничество с интернет-магазином аккаунтов – это лучшее решение для людей, которые хотят купить или продать рассматриваемую группу товаров. Надежно защищены обе стороны сделки, ведь поставщик гарантировано получит заявленную сумму, а покупатель – валидный аккаунт, который он может сразу же начать использовать. У нас доступные цены, гибкие и конкурентоспособные дисконтные программы, а комфорт, безопасность, выгода наших клиентов и поставщиков стоят на первом месте. Каталог постоянно расширяется, мы предоставляем полезную информацию, ведем блог и группы в социальных сетях. Наша команда состоит из опытных SMM-специалистов, маркетологов и просто классных юзеров, поэтому мы способны в сжатые сроки решить любую проблему, касающуюся рассматриваемой сферы деятельности.

Вы можете получить любую дополнительную информацию, написав нашему онлайн-консультанту. Также вопросы и предложения вы можете отправить на нашу электронную почту: support@sprypay.ru. Для обратной связи доступны наши группы в социальных сетях и Skype: support_sprypay.